Entérate cómo inició el pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo

El pleito entre Alfredo Adame y Laura Bozzo comenzó en 2018, cuando el actor se postuló a un puesto político por la alcaldía de Tlalpan, pero no fue sólo él, otros actores como Sergio Mayer, Eduardo Capetillo, Ernesto Laguardia, María Elena Saldaña y Ernesto D’ Alessio entraron como candidatos, un hecho que la peruana calificó como "repugnante".

Desde entonces se desató una riña mediática que hoy ha desencadenado un asunto legal y es que en días pasados Adame reveló que fue él quien llamó al SAT para denunciar a la conductora por haber vendido una propiedad que estaba embargada, lo cual es un delito fiscal.

Ahora, dijo a la periodista Angélica Palacios que fue a través de un mensaje privado en Instagram que un informante le comunicó del delito que Laura cometió y por eso decidió denunciarla hace seis meses.

Hoy Bozzo se enfrenta a una ficha roja ordenada por la Interpol para buscar y localizarla, ya que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal.