Entre lágrimas y sonrisas: Lana del Rey pone de cabeza al Foro Sol

El día de ayer, los fanáticos mexicanos de Lana del Rey tuvieron el placer de deleitarse con su melodiosa voz y presencia en el Foro Sol, en Ciudad de México.

Con un vestido blanco, un velo enorme y unas botas brillantes, Lana sacó bastante lágrimas y sonrisas mientras cantaba ‘Cinnamon Girl’, ‘Cherry’ y ‘Summertime Sadness’.

La cantante es tan popular en tierras mexicanas, que todos las entradas se agotaron.

Esto no pasó desapercibido para Lana, quien no dudó en agradecer a cada uno de los presentes.

El momento que enloqueció a todos fue cuando decidió bajar del escenario y convivir con sus fanáticos, quienes no dudaron en decirle cuánto la aman.

Incluso uno aprovechó la oportunidad para regalarle lo que parece ser un llavero.

Lana Del Rey thanks fans for attending her sold out show in Mexico last night ❤️🇲🇽 pic.twitter.com/JCOFkClM0j