Revelan secreto del cuerpo fitness de Maluma

Agencia

MIAMI, Estados Unidos.- Los secretos de alimentación y rutina de ejercicios de Maluma fueron revelados en días recientes por José Fernández, su nutriólogo y entrenador personal, en el programa argentino Pampita Online.

De acuerdo con información de Univisión, José Fernández, de origen puertorriqueño, y quien inició su carrera en el programa Despierta América de Univision, recordó cómo fue que comenzó a trabajar con Maluma, hace seis años.

“A mí me trajeron a Maluma y él era un flaquito. Era un niñito de 19 años cuando me lo trajeron. Ahora ya tiene masa muscular”, afirmó.

Durante su intervención en dicho programa, José Fernández explicó que su objetivo es enseñarle a comer a la gente y después es que les diseña una rutina de ejercicio.

En el caso de Maluma, Fernández comentó un poco cúal es el régimen alimenticio que lleva el colombiano.

Para mantenerse en esta condición, Maluma "sabe que no puede comer cosas fritas. Cuando estamos de gira lo hacemos, no hay problema, pero no debe", dijo el entrenador.

"Lo que quiero destacar de él, a diferencia de muchos artistas, es que (Maluma) es muy disciplinado", enfatizó el entrenador y nutriólogo.

Sobre qué es lo que está totalmente prohibido para el artista, Fernández señaló: "Tú no lo vas a ver en una discoteca bebiendo porque eso no existe en su vida".

"Él sabe que se puede divertir, pero la diversión no significa que vaya a dañar su carrera en una discoteca", señaló Fernández.

El nutriólogo y entrenador destacó la dedicación de Maluma ya que, aseguró, después de viajes de más de 10 horas el cantante prefiere hacer ejercicio en el hotel que irse a dormir.

"Cuando se trata de ejercicio, a Maluma le gusta hacer pierna. Su cuerpo es muy simétrico, muy balanceado", explicó Fernández.

Mientras que al revelar cuál es la comida favorita de Maluma, el autor de libros como ‘Salvando vidas’ y ‘Reta tu vida’, señaló: "La pizza es su placer culposo".