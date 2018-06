Angelina Jolie podría dejar de ver a sus hijos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt parece ir de mal en peor tras su divorcio y la situación habría llegado a tal punto de crisis que la actriz estaría en riesgo perder la custodia de sus hijos.

Según lo reveló la revista People a través de un informe en su sitio en línea, el contacto entre Pitt y sus seis hijos es casi nulo. Y la razón no es que la estrella no los quiera ver, el verdadero motivo es que Angelina no le permite a su ex esposo acercase a sus retoños, publicó el portal People.

“No tener contacto con su papá les está haciendo daño”, aseguró el juez a cargo del proceso de divorcio de las estrellas sobre la actual situación que vive la ex pareja. “Es esencial que cada uno tenga una relación saludable y fuerte con su papá y su mamá”, añadió.

“Si los menores continúan siendo alejados de su padre … esto puede resultar en una reducción en el tiempo que ellos pasan con [Jolie] y puede que la corte ordene que la custodia física sea transferida a [Pitt]”, habría añadido el juez.

El magistrado determinó, entre otras cosas, que Brad tiene derecho a conocer el número telefónico de cada uno de sus hijos para hablar directamente con ellos en cualquier momento. También prohibió a Angelina espiar los mensajes que sus retoños comparten con su padre. Además, el juez estableció un horario de visitas durante el verano.

La pareja de estrellas inició su proceso de divorcio en septiembre del 2016. Los dos son padres de seis hijos: Maddox, de 16 años; Pax, de 14; Zahara, de 13; Shiloh, de 12; y los mellizos Vivienne y Knox, de 9