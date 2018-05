Prepara el trio perfecto: sillón, pizza y estrenos de Netflix

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada mes Netflix tiene preparado un calendario de estrenos, series y películas que se agregan a su catálogo. Este mes de junio es bastante prometedor pues tendremos el regreso de títulos como 'Glow' y 'Luke Cage', así como el esperado final de 'Sense 8'. También llegarán nuevos títulos y series documentales.

De acuerdo con Radio Fórmula, esto es todo lo que viene y se va de la plataforma de streaming en junio. Además de las series mencionadas, también volverá Glow, la serie de luchadoras, el episodio final de Sense8, una nueva temporada de Marcella y The Staircase.

También te puede interesar: ¡En boca de todos! Anuncian serie y divorcio de José José

Cabe mencionar, todas las producciones originales de Netflix llegarán al mismo tiempo para la región latinoamericana; el resto del catálogo cambiará de forma similar.

Series y películas que llegan en junio de 2018:

1 de junio

• Assassination Games

• Blue Jasmine

• Busted! – Final de temporada

• Disney's 101 Dalmatians

• George Balanchine's The Nutcracker

• He Named Me Malala

• Joseph Campbell and the Power of Myth

• Just Friends

• Miracle

• National Treasure

• Nick and Norah's Infinite Playlist

• November 13: Attack on Paris

• Outside In

• Righteous Kill

• Rumor Has It

• Singularity

• Taking Lives

• Terms and Conditions May Apply

• The Boy

• The Covenant

• The Departed

• The Prince & Me 4: The Elephant Adventure

2 de junio

• The King's Speech

3 de junio

• The Break with Michelle Wolf – Episodios nuevos cada domingo

5 de junio

• Thor: Ragnarok

7 de junio

• Hyori's Bed & Breakfast – Temporada 2 (episodios nuevos cada domingo)

• The Night Shift – Temporada 4

8 de junio

• Alex Strangelove

• Ali's Wedding

• Marcella – Temporada 2

• Sense8: The Series Finale

• The Hollow

• The Staircase

• Treehouse Detectives

9 de junio

• Wynonna Earp – Temporada 2

10 de junio

• Portlandia – Temporada 8

14 de junio

• Cutie and the Boxer

• Marlon – Temporada 1

15 de junio

• La Hora Final

• Lust Stories

• Maktub

• Set It Up

• Step Up 2: The Streets

• Sunday's Illness

• The Imaginarium of Doctor Parnassus

• The Ranch .– P arte 5

• True: Magical Friends

• True: Wonderful Wishes

• Voltron: Legendary Defender – Temporada 6

16 de junio

• Grey's Anatomy – Temporada 14

• In Bruges

17 de junio

• Club de Cuervos presenta: La balada de Hugo Sánchez

• Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. – Temporada 5

18 de junio

• Encerrados

19 de junio

• Hannah Gadsby: Nanette

22 de junio

• Brain on Fire

• Cooking on High

• Derren Brown: Miracle

• Heavy Rescue: 401 – Temporada 2

• Marvel's Luke Cage – Temporada 2

• Us and Them

23 de junio

• Disney's Tarzan

24 de junio

• To Each, Her Own (Les Goûts et les couleurs)

25 de junio

• Hotel Transylvania – Temporada 1

26 de junio

• Secret City

• Star Wars: The Last Jedi

• W. Kamau Bell: Private School Negro

29 de junio

• Churchill's Secret Agents: The New Recruits

• GLOW – Temporada 2

• Harvey Street Kids

• Kiss Me First

• La Forêt

• La Pena Maxima

• Nailed It! – Temporada 2

• Paquita Salas – Temporada 2

• Recovery Boys

• TAU

30 de junio

• Fate/EXTRA Last Encore: Oblitus Copernican Theory

• Mohawk

Más estrenos de junio

• iZombie – Temporada 4

• Life Sentence – Temporada 1

• Supergirl – Temporada 3

Series y películas que se van en junio de 2018

1 de junio

• 50 First Dates

• 8 Mile

• Gridiron Gang

• J. Edgar

• Men in Black

• My Left Foot

• Neerja

• Out of the Dark

• Princess Kaiulani

• The Angry Birds Movie

• The Brothers Grimm

• The Spy Next Door

• The Young Victoria

• Training Day

• Untraceable

• Vice

• What Our Fathers Did: A Nazi Legacy

• While You Were Sleeping

2 de junio

• Shark Men – Temporada 3

8 de junio

• Grace of Monaco

9 de junio

• The Trials of Muhammad Ali

10 de junio

• Bonnie & Clyde

15 de junio

• Drillbit Taylor

• Naz & Maalik

• The Giver

• The Great Gatsby

• Underdogs

16 de junio

• Anthony Bourdain: Parts Unknown – Temporadas 1–8

• Backstreet Boys: Show ‘Em What You're Made Of

• Curious George

• Super

18 de junio

• Cedar Cove – Temporadas 1–3

20 de junio

• Cake

21 de junio

• Baby Daddy – Temporada 1–6

22 de junio

• Sin City: A Dame to Kill For

23 de junio

• Curious George 3: Back to the Jungle

25 de junio

• Captain America: Civil War

26 de junio

• Alpha and Omega

29 de junio

• Bad Grandpa .5

30 de junio

• On Golden Pond