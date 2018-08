Esposa de Mark Chapman sabía que mataría a John Lennon

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El asesino de John Lennon le contó a su esposa sus planes de asesinar al Beatle dos meses antes de matarlo en 1980, según los nuevos informes.

Gloria Hiroko Chapman, esposa del asesino Mark Chapman, dijo a The Daily Mirrorque su esposo homicida reveló su plan después de regresar a Hawai de un viaje a Nueva York, publicó el portal Vanguardia.

“Llegó a casa asustado, diciéndome que para hacerse un nombre había planeado matar a Lennon. Pero dijo que mi amor lo había salvado “, dijo Hiroko, de 67 años, al tabloide británico.

Pero la esposa asegura que no tenía idea de que Chapman, ahora de 63 años, estaba en una misión de asesinato cuando regresó a Nueva York dos meses después.

“La única razón por la que estaba de acuerdo con que Mark hiciera otro viaje fue porque le creí cuando dijo que necesitaba crecer como adulto y esposo, y necesitaba tiempo para pensar en su vida”, dijo. “Quería que sacrificara estar solo por un corto tiempo para que pudiéramos tener un matrimonio largo y feliz juntos”.

Además “le mintió” a Hiroko sobre deshacerse de su arma: “Dijo que arrojó el arma al océano y yo le creí”, dijo.

Chapman, quien disparó el icono cultural cuatro veces en la espalda a corta distancia, pedirá se le otorgue la libertad condicional por décima vez el 20 de agosto. Lennon, de 40 años, murió desangrado en los brazos de su esposa Yoko Ono.

