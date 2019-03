Este es el nuevo tráiler de la película live action de Aladdín

Agencia

Ciudad de México.- En el tráiler podemos ver a Aladdin siendo perseguido luego de haber robado algo cuando se topa con Jazmín y queda enamorado. Tras esto tenemos pequeñas vistas de Jaffar en su palacio.

Desde hace meses Will Smith ha recibido críticas, sobre todo porque en las primeras imágenes apareció de su color natural, sin embargo, cuando apareció de azul, los usuarios se mostraron más conformes.

A whole new world. Watch the brand-new trailer for Disney’s #Aladdin , in theaters May 24. pic.twitter.com/Swhal3PWTT

La película mantiene la historia como la conocemos, además el adelanto nos dejó ver la presencia de los clásicos musicales característicos de la versión animada.

Disney dio a conocer en la cuenta oficial de la película la fecha de estreno, así como el póster oficial de la película, la fecha está estimada para el 24 de mayo del año en curso.

Check out the new poster for Disney’s #Aladdin. See it in theaters May 24. pic.twitter.com/XlLCWxdulh