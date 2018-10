Nunca creerás quién pide cancelar ‘Los Simpson’ por… racista

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- En el tercer episodio de su temporada número 22, los creadores de la serie 'South Park' criticaron a 'Los Simpson' y tacharon a la serie de Matt Groening de "intolerante" y "racista".

De acuerdo con el portal El Comercio, en la escena final del capítulo, los personajes de la serie observan mientras un vehículo se aleja transportando al Sr. Hankey, que fue exiliado de South Park por una serie de tuits ofensivos. Entonces Stan Marsh se pregunta a dónde irá y su padre Randy le responde "tendrá que encontrar un lugar que acepte a las personas horribles y racistas como él. Todavía existen lugares en el mundo que aceptan la intolerancia y el odio".

La siguiente imagen muestra al Sr. Hankey llegando a Springfield, ciudad en la que se desarrolla 'Los Simpson'. Allí es recibido por Bart Simpson y por Apu Nahasapeemapetilon. "Bienvenido amigo, por favor descansa tus pies y siéntete como en casa", le dice. Luego la pantalla se va a negro y aparece el mensaje "#CancelTheSimpsons" (Cancelen Los Simpson).

El episodio de 'South Park' se titula 'The problem with A Poo' que hace un guiño al documental 'The Problem With Apu' en el que el cómico Hari Kondabolu entrevista a famosos con ascendencia en el sudeste asiático sobre el impacto negativo que el personaje de Apu ha tenido en sus vidas

'Los Simpson' se ha visto envuelta en una ola de controversias desde la emisión del documental. Al respecto, el productor ejecutivo de la serie dijo en enero a la publicación IndieWire que "algunas personas se ofenden por el personaje y me lo tomo muy en serio. Otros realmente aman al personaje. Es una elección difícil. No quiero ofender a la gente, pero también queremos ser divertidos. No queremos ser totalmente políticamente correctos", dijo.

En abril, 'Los Simpson' respondió a la polémica sobre el personaje en un episodio titulado 'No Good Read Goes Unpunished' (Ninguna buena lectura queda sin castigo).

En el capítulo, la icónica familia amarilla visita una librería luego de que Marge confiscara los dispositivos electrónicos de todos. Entonces intenta que Lisa se enganche al que fue su libro favorito en la infancia, una obra titulada 'La princesa en el jardín'.

En el momento en que Marge empieza a leer el libro se da cuenta de que es más racista y ofensivo de lo que recordaba. Entonces Lisa se dirige a los espectadores de la serie: "Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer?".