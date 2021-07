"Era una alma buena": Eugenio Derbez dedica emotivas palabras a Sammy Pérez

Como una alma buena, fue como el actor y productor Eugenio Derbez definió a Sammy Pérez, con quien trabajó en diversos proyectos como "Derbez en cuando" y "XHDRBZ", y que está madrugada perdió la vida por complicaciones derivadas del Covid-19.

"Estoy en verdad muy triste, para mí era una persona muy especial, no era sólo un compañero de trabajo era un gran amigo, yo lo quería mucho, tenía una relación muy fuerte y muy buena fuera del trabajo", dijo Eugenio Derbez durante una entrevista con el programa "Hoy".

El también comediante compartió que era tal su amistad, que cuando él aun vivía en México, Sammy era un invitado habitual en las fiestas familiares como los cumpleaños.

"Era una persona que yo quería mucho y era muy cercana a mí. Me duele porque era un hombre bueno, era una alma buena, era un gran ser humano; hoy a las cuatro de la mañana sus sobrinos nos comunicaron que había fallecido y aquí estamos".

Derbez explicó que ha estado en contacto con Daniel y Jessica Pérez, sobrinos de Sammy, quienes están teniendo problemas para saldar la cuenta del hospital, la cual asciende a una cantidad de alrededor de millón y medio de pesos.

"Sammy no tenía seguro médico, entonces lo ingresaron de emergencia a un hospital privado y la cuenta empezó a crecer y crecer. Los he estado ayudando en todo lo que puedo, hablando con el hospital, tratando de darle seguimiento a todo esto, pero ahorita no sé lo que sigue".