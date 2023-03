Erik Rubín acude a ‘Hoy’ y dice estar tranquilo tras separarse de Legarreta

El cantante Erik Rubín, abrió su corazón al público durante una emisión del programa matutino ‘Hoy’, dónde se reencontró con su ahora exesposa Andrea Legarreta y dijo que se encontraba tranquilo tras ponerle fin a su matrimonio.

Asimismo, Rubín durante la entrevista, dijo que la parte más complicada de su separación con la conductora, fue el haberlo hecho público, respondiendo que él y su familia se encuentran tranquilos con la decisión que tomaron tras tener 20 años de relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta)

"Estamos tranquilos, es algo que de alguna manera ya habíamos asimilado, que habíamos platicado desde hace algunos meses y la parte complicada es cuando lo haces público, y entonces entran las teorías de todo el mundo, pero la verdad, somos muy afortunados porque hemos recibido mucho amor, mucho apapacho, en verdad, nuestros amigos, familia, hay mucha gente que sin duda alguna nos hacen sentir afortunados porque nos quieren mucho", comentó el cantante.

Finalmente, en redes sociales no se hicieron esperar las reacciones de los seguidores, quienes externaron su sentir y compararon casos similares que han vivido de la siguiente manera: “O estamos en un nuevo nivel donde las mujeres también ‘facturan’ el divorcio o esto es un show y nos dieron atole con el dedo”. “Fue muy lindo lo de la Princesa Tibetana, pero me alarma que romanticen así el divorcio”. “Mis papás casi se matan, me alegra que ya son otros tiempos”, se puede leer en comentarios.

Así fue el reencuentro entre Erik Rubín y Andrea Legarreta en Hoy pic.twitter.com/FiKVU8zew9 — Lo + viral (@VideosVirales69) March 13, 2023

Te puede interesar: Andrea Legarreta y Erik Rubin ponen fin a su matrimonio

Hay que mencionar, que el ex Timbiriche y Andrea Legarreta comunicaron su separación el pasado 22 de febrero en un posteo de Instagram, donde agregaron que la decisión no fue derivada de ningún pleito, sino un acuerdo de ambos.

Rubín evita a ‘Apio’ tras polémica

Las recientes declaraciones de Rubín se registraron durante un reencuentro con la madre de sus hijas Mía y Nina, mientras en redes sociales surgió un video donde evita contacto con Héctor "Apio" Quijano, durante un concierto de la gira 90s Pop Tour, luego de los rumores de una posible cercanía entre ellos, tras difundirse un video en el que se dan un beso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 90s Pop Tour (@90spoptour)

Te recomendamos leer: Erik Rubín aclara los presuntos rumores de romance con ‘Apio Quijano’

Con información de Reforma