Erik Rubín se reinventa como solista con nuevo tema

México.- "Cuando sientan que están pasando por un momento muy complicado, después van a agradecerlo", dice Erik Rubín, quien también ha tenido momentos difíciles a lo largo de su carrera artística.

"Tengo la misma oportunidad de éxitos, pero también la misma cantidad de momentos difíciles, es una carrera muy complicada que nunca existe el momento para decir: ‘ya la hiciste’ y eso también es algo lindo, porque tenemos que trabajarlo día a día y hay veces que he sacado discos que tal vez para mí han sido un crecimiento y una evolución pero a nivel popular no han conectado a nivel masivo y en algunos momentos me he quedado", dijo el cantante.

"Creo, que uno de los momentos de más crecimiento fue el día en el que recibí mi carta de retiro de la disquera y tuve que trabajar solo, sin productores, sin músicos, sin estudio, porque lo que al final las disqueras te promocionaban era este dinero para tener todo eso, fue un momento duro pero de mucho crecimiento, aprendí a hacerlo, aprendí a producir, a grabar y hacerlo todo, y eso me ha servido mucho, hoy en día lo veo como una bendición".

El cantautor comentó que ahora debido la cuarentena que se vive en México por el Covid-19, ha convivido mucho con su familia pero también siente que ha trabajado más.

"Siempre trato de sacar el lado positivo a las situaciones y esta situación en la que he encontrado el lado positivo y cómo aprovecharlo y una de ellas es también disfrutando unos momentos con la familia que muchas veces no tenemos, momento para uno de reflexión, meditación y eso lo tenemos que aplicar del diario y cuando todo regrese a la normalidad y de eso se trata de encontrar el equilibrio, porque de repente todo eso se nos olvida", comentó.

Asimismo aseguró que ha tomado la decisión de no abandonar su carrera solista por otros proyectos, como lo fue su aparición en la obra de teatro Jesucristo Superestrella, que espera terminar en julio.

Desea ayudar al prójimo

También indicó que es un momento de ayudar al prójimo lo más que se pueda desde nuestra trinchera, para salir adelante de la situación tan difícil que se vive.

"Voy a hacer un concierto desde casa y voy a regalar muchos monederos electrónicos de farmacia y también voy a estar ayudando desde redes sociales a empresas que necesitan difusión, regalando despensas y hacérselo llegar a las personas que más lo necesitan y volcados para ver en qué más podemos ayudar".

También el encierro hizo que el ex Timbiriche decidiera desempolvar algunas grabaciones que ya tenía, debido a que iba a retomar su proyecto de un disco en el que ha trabajado un año y medio y así fue como salió su nuevo sencillo "Aire y fuego", el cual ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

"Estoy entusiasmado, aunque tenía rato sacando y componiendo para otros proyectos, tenía más que no lo hacía como Erik Rubín y esto es de una manera independiente y creo que todo esto le suma valor al proyecto, la misión es sacar un sencillo cada tres meses", expresó.