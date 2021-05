Tremendo susto se llevó la actriz Érika Buenfil, luego de que recibiera una aterradora llamada de extorsión que la hizo creer que los criminales estaban afuera de su casa.

Acto seguido, la conocida como "Reina de TikTok" emitió un llamado de auxilio desde sus redes sociales, lo cual alarmó a sus seguidores y colegas.

"Yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara, estaba en ese momento teniendo una discusión telefónica, me hacían creer, o me decían, que estaban algunas personas afuera de mi casa y que, en fin, muchas cosas de las que luego daré detalle, me espanté mucho, daban detalles muy específicos que sí me hicieron creer que era posible", relató la actriz.

A decir de Buenfil, recibió apoyo del relacionista público Víctor Khun, quien fue a visitarla para confirmar que se encontraba segura, para después levantar una denuncia por "intento de extorsión", aseguró.

"En ese momento, no quise ni asomar la cara, no sabía qué hacer, nunca me había pasado. Y hago esta pedida de ayuda, simplemente para saber, se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir. Automáticamente, contestó gente muy linda y me ayudaron. Estoy bien, ya se levantó la denuncia, pero Nicolás y yo estamos bien", concluyó.