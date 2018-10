Fallece Ernesto García, gran productor de música "Indie"

Agencia

MÉXICO.- En entrevista con el medio Lifeboxset, se confirmó el fallecimiento de Enrnesto Adrián García, de esta manera se le rindió homenaje a este héroe de la música mexicana:

"Abro los ojos con el ruido de la ciudad. Como siempre, entre la luz del sol que entra por la ventana y el sonido de automóviles circulando por Insurgentes, mi despertador favorito es la calle.

Pero a diferencia de otros días, al ruido le acompaña una melodía específica: la de mi celular vibrando. Al medio estirarme entre las cobijas y casi caerme de la cama, contesto una llamada de Diego (Dromedarios Mágicos), que antes de saludarme o decirme alguna broma, su primera frase es":

“Erich, ¿conoces a Ernesto? El vato de Departamento. Pasó algo, no sé muy bien. Pero falleció”.

Mentiría si dijera que Ernesto y yo cruzamos caminos o por lo menos miradas. Pero su nombre, fue utilizado por varios amigos músicos, productores y hasta promotores que le mencionaban con altísimo respeto y profunda admiración.

Por mis días de escribir de bandas independientes y buscar apoyar a la escena emergente, Ernesto era un personaje recurrente en las lecciones de vida que amigos como Luis Fara, Miguel Solis y otras personas, en palabras cruzadas, me llegaron a mencionar:

“Él es un GRAN impulsor de la música en este país. Un auténtico apoyo. No nada más de dientes pa’fuera” – Solían decirme en varias ocasiones.

Yo y Ernesto realmente no cruzamos caminos, pero estuvo presente en la vida de muchos proyectos que me han construido a mí desde que comencé a escribir en medios mexicanos. Entonces cuando Diego vuelve a llamarme al celular con un tono de voz confundido y tembloroso, me recuerda a cuando intercambiamos llamadas para charlar de la muerte de Migraña, otro pequeño gran héroe de la escena under mexicana.

Y entonces llego a esta conclusión:

“2018, como cualquier otro año, te llevaste a gente muy querida, con la excepción de que estos fueron héroes de la música independiente nacional”.

Y entonces fue que nació la intención de escribir acerca de Ernesto. Una intención que busca ofrecer un pequeño homenaje a alguien que verdaderamente forjó no sólo el camino de ahora grandes músicos, sino personas; personas que gracias a la calidez de su presencia, me abrieron las puertas cuando sólo era un adolescente con un blog. Personas que pese a no tener grandes números o “reconocimiento”, al igual que él, no dudaron en invitarme una cerveza y contarme la historia de sus proyectos.

Un pionero en la música underground

El 21 de noviembre del 2013, Natalia Lafourcade se coronó con dos Grammys en la ciudad de Las Vegas gracias a su homenaje a Agustín Lara.

Uno de ellos, hacía referencia a “Mejor Álbum de Música Alternativa”, en el cual, una relación laboral de años se consagró entre Natalia & Ernesto.

Netito produjo dicho álbum y en palabras de Luis Fara, el concepto del mismo “sacó de onda a muchos pero le dio la vuelta a la carrera de Natalia”.

Muchas líneas entorno a la vida personal de ambos llegaron a cruzarse en mi búsqueda por apresuradamente, escribir y contar un poquito de los grandes logros de Ernesto, sin embargo y como dije en un principio, este texto busca rendir un homenaje chiquito a su carrera, no a nada más.

Pero a petición de Luis, hay una línea en específico con la que me gustaría cerrar este texto antes de decir “Descanse en paz”:

"No he de ser el único que sospecha que “el rayo de luna” de Hasta la raíz es él".

Ahora sí, descansa en paz, Ernesto. Aunque no nos conociéramos, aunque no platicáramos. Acá va mi manera de agradecerte el haber tocado tanto la vida de tantos, que hoy han tocado la mía con la misma humildad y camaradería que tú lo hiciste con ellos.

¿Cómo falleció?

Aunque no se ha confirmado oficialmente cómo murió Ernesto García, en redes sociales se mencionado de un presunto accidente de auto en el que trágicamente perdió la vida.

A continuación te dejamos el Instagram de Ernesto para que conozcas un poco más de su vida como productor: