Ernesto Zedillo Jr. desapareció y cambió de teléfono: Erika Buenfil

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- Erika Buenfil contó las dificultades por las que pasó al convertirse en madre soltera y no tener el apoyo del padre de su hijo Nicolás.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz señaló que, sin embargo, todas las experiencias duras que ha pasado en su vida le han servido para tocar fondo y volverse a empujar.

Fue en 2005 que dio a luz al hijo que procreó con Ernesto Zedillo Jr. a quien conoció en un antro reconocido de Acapulco y con quien comenzó a salir después de mucha insistencia.

Al parecer las pastillas anticonceptivas que estaba tomando no funcionaron.

"(Sentí) miedo, terror. (Pensé) '¿cómo le voy a decir?', '¿por qué con él?'. Con quien menos me imagine, porque fue breve y aparte no estaba planeado y yo me estaba cuidando, falló la pastilla. Se te viene el mundo abajo, te da miedo, no quieres".

Buenfil lloró mucho en ese momento pero su familia la apoyó y nunca pensó en no tenerlo. Desafortunadamente la respuesta de Zedillo no fue buena:

"Me dijo 'me encantaría verte, a ver si mañana' y ya no lo vuelvo a ver. Hasta que tengo cuatro o cinco meses lo vuelvo a ver, desaparece, cambia teléfonos y todo".

"Él no reacciona padre, se asusta un poco, sí me cree pero no pensaba casarse, (dice) '¿qué vamos a hacer?' y yo decido tenerlo y él como que se aleja.

Fue gracias a que una amiga en común le da el nuevo número y que se reencuentra con Ernesto: "Me acuerdo perfecto que me dijo que no me preocupara, que él iba a estar pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación entonces yo me sentí más tranquila", pero volvió a desaparecer.

Erika relató entre lágrimas lo que significó para ella ser madre soltera y comentó que si en algún momento su hijo decide tener contacto con Ernesto Zedillo Jr. ella no tendría ningún problema.

"Yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones, porque él mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido él me lo hizo; no hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me ha regalado que el regalo que Ernesto me hizo.