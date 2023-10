Es hoy: Madonna da comienzo a ‘The Celebration Tour’ en Londres

¡Es hoy, es hoy! Después de lo que parece ser una larga espera, por fin este sábado inicia la gira de Madonna titulada ‘The Celebration Tour’, siendo su primera parada en la Arena O2 en Londres.

Los fanáticos de la Reina del Pop no tardaron en utilizar sus redes sociales para mostrar los primeros vistazos al fenomenal escenario que está siendo preparado.

Existe una enorme expectativa en cuanto a la calidad del show de una artista tan reconocida como Madonna y más cuando hace poco sufrió una grave infección bacteriana que puso al mundo de la música de cabeza.

La cantante de ‘Material Girl’ tuvo que posponer gran parte de sus presentaciones en Estados Unidos, por lo que sus fanáticos en aquella nación tendrán que esperar su presencia hasta el 13 de diciembre en el Centro Barclays en Nueva York.

Madonna se presentará este 14, 15, 17 y 18 de octubre en tierras londinenses, siendo la primera de estas fechas en el cumpleaños de su hija Lourdes ‘Lola’ León.

Posteriormente, la cantante visitará varios países europeos, incluyendo Bélgica en el Sportpaleis, Dinamarca (Royal Arena), Suecia (Tele 2 Arena) y España (Palau Sant Jordi), donde tiene actuaciones programadas en el Palau Sant Jordi de Barcelona para el 1 y 2 de noviembre.

Por supuesto que la compositora de 65 años no iba a visitar sólo estos países.

Portugal (Altice Arena), Francia (Arena Accor), Italia (Fórum Mediolanum), Alemania (Mercedes-Benz Arena) y los Países Bajos (Domo Ziggo) también forman parte de ‘The Celebration Tour’.

Madonna deleitará a sus más fieles fanáticos internacionales con una ‘cápsula del tiempo’, recordando su extensa y muy exitosa trayectoria musical, la cual fue y sigue siendo un referente de la perfección.

Si deseas saber más sobre los próximos conciertos de la Reina del Pop, puedes entrar a sus redes sociales o si gustas, a su página oficial.

Guys!! Happy Opening Night!! We are about to witness history! #MadonnaCelebrationTour #Madonna

✨👑✨ pic.twitter.com/Vdvi4NjrWb