Es mi bebida favorita: Diego Boneta lanza su marca de tequila

Diego Boneta, actor y productor mexicano reconocido por su protagónico en Luis Miguel: La Serie, anunció el lanzamiento de ‘Defrente’ su propia marca de tequila.

Durante una rueda de prensa para medios nacionales, el ahora empresario reveló que mientras estaba en el rodaje de la película 'El Padre de la Novia' él estaba al pendiente hasta de las etiquetas , pues en los últimos dos años esta bebida se convirtió en uno de sus proyectos al ser un producto que enaltece al país.

"Siempre he sido fan del tequila, es mi bebida favorita. En los sets en Estados Unidos, cuando me decían que probara uno, yo les daba una botella de mi tequila preferido al final del rodaje. Siempre he sido muy apasionado y curioso por encontrar el tequila más suave, probar diferentes… Lo quiero compartir con gente del extranjero, me encanta eso, poder compartir este tequila con todos, amigos, compañeros de trabajo. A todos lados ya voy con mi botella, me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos", dijo Boneta

#Chismecito | @DiegoBoneta presentó su nuevo tequila, que llamó 'Defrente', donde explicó las cualidades con las que cuenta esta bebida.



El actor está en México para promover la comedia romántica At Midnight y en los eventos promocionales ha considerado llevar su producto; tampoco descartó hacerle llegar una botella a Luis Miguel, a quien interpretó en su bioserie.

El mexicano cree que interpretar al "Sol de México" e ir a Venecia con Nuevo Orden, de Michel Franco, marcaron un antes y un después en su carrera, que también lo ha llevado a involucrarse en proyectos que le interesan, como la serie sobre Paco Stanley.

Boneta dijo que como actor no está enterado sobre el futuro del show, pues la familia de Stanley no autorizó la producción, pero se encuentra entusiasmado con ella, aunque aún no puede revelar qué rol interpretará.

"Lo que me emociona mucho de ese proyecto es que es volver a trabajar con el mismo equipo con el que rodé las tres temporadas de Luis Miguel, el mismo productor, el mismo director. Es otro personaje donde me toca transformarme, lo cual a mí me encanta.

"Estoy más feliz que nunca, me siento lleno en todos los sentidos y siempre trataré de empujar más. No me siento ya cómodo donde estoy, me siento feliz, súper afortunado y muy agradecido con todo lo que está pasando, pero con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo", concluyó.

(Con información de Reforma)