¡Es oficial! Oscar Isaac interpretará a Solid Snake en la cinta de 'Metal Gear Solid'

Ciudad de México.-El actor de origen guatemalteco Oscar Isaac protagonizar· la adaptación a la pantalla grande del videojuego ‘Metal Gear Solid’, que alista Sony Pictures.

La cinta, basada en el juego, será dirigida por Jordan Vogt-Roberts (Kong: La Isla Calavera) y con un guion de Derek Connolly (Jurassic World), informó el portal Deadline.

Isaac interpretaría a Solid Snake, un soldado que se infiltra en una instalación de armas nucleares para neutralizar la amenaza terrorista Foxhound, una unidad genéticamente mejorada de fuerzas especiales.

Lanzado por primera vez en 1996, el juego ha sido reconocido por sus cualidades, entre ellas su aire cinematográfico.

Debido a la ocupada agenda del actor, se desconoce cuándo comenzaría el rodaje, pero la historia es prioridad para el estudio.

Por medio de su cuenta de Twitter, este director creó una campaña llamada #MGSQUARANTINE, enfocada en revelar varias imágenes nunca antes vistas correspondientes al proceso creativo de la adaptación cinematográfica de Metal Gear Solid. Te dejamos con algunas de las imágenes para que las disfrutes.

The weekend is over, which means it’s DAY 5 of #MGSQUARATINE❗️ by the great @eddiedelrio_art



I was born on battlefield fighting for for the METAL GEAR SOLID movie to be made properly. And I'll die on that battlefield.



I am one with GRAY FOX / FRANK JAEGER / NULL / CYBORG NINJA. pic.twitter.com/oroWnb5NgA