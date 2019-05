¡Escándalo en la realeza! Renuncia niñera del hijo de Meghan Markle

Agencia

Inglaterra.- Nuevo escándalo sacude las paredes del palacio de Kesington. La niñera de Archie, el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, ha cogido las maletas y se ha marchado. Vamos, que ha renunciado después de dos semanas a las órdenes de la duquesa de Sussex.

La prensa inglesa asegura que una de las tres (sí, tres) canguros que tiene Archie Harrison ha dimitido porque Meghan quiere tener el control absoluto del niño, al que nunca quiere dejar solo. Hasta cuando duerme, el bebé debe ser vigilado muy de cerca. Ni siquiera, a su madre Doria (que se ha marchado a Los Ángeles dado que "su papel de abuela era inexistente") le permitía estar sola con el pequeño. "Una situación insostenible", asegura una fuente.

También te puede interesar:Mujer se somete a cirugía de seis horas para parecerse a Meghan Markle

Que a Meghan Markle no le dura el personal que tiene que trabajar estrechamente con ella no es nuevo. Entre los guardaespaldas, colaboradores y asistentes son ya unas cuántas las personas que no aguantan las formas arrogantes y la poca educación que tendría la estadounidense (según lo que se dice).

Al parecer, la duquesa suele levantarse a las 4:30 horas para hacer yoga y envía correos electrónicos y peticiones a su personal a las cinco de la mañana.

Mientras tanto, han pasado tres semanas desde la última vez que Meghan apareció en público el pasado 8 de mayo con Archie. No tendremos que esperar mucho para volver a verla porque el próximo 8 de junio tiene lugar Trooping the Color, el espectacular desfile con el que se celebra oficialmente el cumpleaños de la reina Isabel.

Una cita muy importante a que la Meghan no puede faltar. Incluso Kate Middleton tuvo que interrumpir en 2018 su baja maternal para asistir al evento, pocas semanas después de que naciese el príncipe Louis.