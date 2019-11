Escena eliminada de Thor Ragnarok muestra que la muerte de Odín iba a ser diferente

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La muerte del padre de Thor interpretado por Anthony Hopkins se llevó a cabo de una manera tranquila en la que el personaje acepta su destino y tiene la oportunidad de despedirse de sus hijos Thor y Loki.

Sin embargo, dicho momento que toma lugar en algún campo pacífico de Noruega iba a ser completamente diferente y la muerte del rey de Asgard iba a ser a manos de su hija Hela.

La escena presenta a Thor y Loki, pero encuentran a Odin en circunstancias muy diferentes. No tiene hogar y deambula por las calles de la ciudad de Nueva York, y aunque reconoce a sus hijos, no es una reunión pacífica.

Odin divaga mientras les habla, afirmando que Asgard no es real, y que Ragnarok y Hela están llegando. Luego transfiere sus poderes a Thor, convirtiéndolo en rey, pero no sin antes darle un vistazo de la inminente destrucción. Y luego, como si toda la escena no fuera lo suficientemente triste, aparece Hela para terminar de complicar la situación.

La villana lucha contra su padre el cual termina siendo apuñalado por su propia hija, mientras Thor y Loki escapan de Mjolnir.

(Con información de Tomatazos)