Muere el escritor mexicano Fernando del Paso

MÉXICO.- El escritor, diplomático y académico mexicano Fernando del Paso murió esta mañana a la edad de 83 años, informó el portal de noticias Milenio.

Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara confirmó el fallecimiento del escritor y poeta a través de un tuit.

Me entero con tremenda tristeza del sensible fallecimiento del gran Fernando del Paso. Todo el universo literario mexicano está de luto. Toda la @FILGuadalajara está de luto. Me uno conmovida a esta pérdida tan sensible que me ha pegado de manera muy directa.