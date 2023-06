Escucha la nueva canción de The Weeknd con Jennie de BLACKPINK y Lily-Rose Depp

El mundo no estaba listo para la nueva canción que sacó el famoso cantante The Weeknd con sus compañeras de la serie “THE IDOL”: Jennie de Blackpink y la actriz Lily-Rose Depp.

Lleva 700 mil vistas y más de 113 mil me gusta en Youtube y encabeza el número 1 en iTunes México y varios países.

Se encuentra disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music y Youtube Music.

La canción nos lleva por un túnel infinito, rodeados de un embriagador aire lleno de euforia, que nos abraza gentilmente. Las voces de Jennie y Lily-Rose eran la combinación perfecta que no sabíamos que necesitábamos.

Abel Tesfaye (The Weeknd) nos demuestra que su talento no tiene límite con canciones como “A Lesser Man”, “Family” y “Popular”, compuestas para la serie.

La letra de “One of the Girls” nos describe indirectamente la relación que tienen Tedros (The Weeknd) y Jocelyn (Lily-Rose Depp). Habla sobre una relación tóxica, basada en la violencia y la necesidad de ella de sentir dolor para sentirse viva y el placer del hombre por mantenerla bajo su control.

La serie nos cuenta la historia de Jocelyn, una cantante pop que atravesó por una gran pérdida dejando su carrera en pausa, hasta que conoce a Tedros, el dueño de un club en Los Ángeles, quien oculta oscuros secretos.

The Weeknd’s collaboration with Jennie will release this weekend! pic.twitter.com/ik8hiL8QD5 — The Idol Updates (@theidolupdates) June 20, 2023

Su papel como “Dyanne” marcó el debut como actriz de la cantante surcoreana Kim Jennie, quien en la serie utiliza el nombre artístico de Jennie Ruby Jane. Es conocida por tener una voz poderosa y suave al mismo tiempo, algo que se pudo notar en esta colaboración con The Weeknd y Lily-Rose.

La serie fue producida por Sam Levinson y Abel Tesfaye y se transmite cada domingo en HBO Max. A pesar de las críticas que ha recibido la serie, se encuentra en el top de las más vistas de la plataforma.