Esmeralda Pimentel, feliz con su regreso a la televisión

CANCÚN, Q. Roo.- “Definitivamente sí, cambiaron mis prioridades después de hacer este personaje… en la televisión no sé cuál vaya a ser mi siguiente proyecto, pero sí puedo decirte que algo cambió en mi mente y en mi corazón como actriz, ahora en la forma en cómo es que voy a decidir los siguientes proyectos, qué es lo que realmente quiero decir…”, detalló en entrevista exclusiva la actriz Esmeralda Pimentel, quien regresa a la televisión mexicana este lunes 13 de agosto como protagonista de la serie “La Bella y las Bestias”, serie que terminó de grabar en diciembre del año pasado y que hace poco se estrenó en Estados Unidos teniendo un éxito rotundo.

“Es una serie de acción, de venganza, de traición que fue todo un reto para mí a nivel actoral, fue una gran oportunidad y un gran privilegio darle vida a Isabela León, implicó mucha preparación física en cuanto a artes marciales, taekwondo y box para encontrar el estilo particular del personaje, que en este caso fueron las patadas; tuve entrenamiento antes y durante la serie con mi maestro artemarcialista, todo el tiempo se trabajó con ‘stunts’ profesionales, la psicología de personaje se trabajó de la mano de mis directores Alfonso Pineda y Rolando Campos”, detalló Pimentel.

Isabela León al principio es una mujer con mucho carácter, pero inocente que ve cómo asesinas a sus padres y al acercarse a la justicia es ignorada; después, es una Isabela con resentimiento hacia las autoridades, hacia la corrupción e impunidad que desafortunadamente vivimos en este país, por lo que decide tomar venganza y cazar a los agresores de sus padres, al final vemos una Isabela muy vulnerable, confundida, que se cuestiona qué tanto vale la pena seguir con la venganza y combatir la violencia con más violencia, en una persona que quiere perdonar pero que siente que traiciona a sus padres si lo hace, personaje que resultó todo un deleite para Esmeralda.

“La verdad fue una delicia interpretar este personaje y al lado de un gran elenco como lo es Osvaldo Benavides, Cassandra Sánchez Navarro Jorge Alberti, Arturo Barba, Macarena Achaga, actores que proponían, con los que podía jugar y tener libertad creativa y fue maravilloso todo el proceso, fue cansado pero lo disfrute mucho, estoy orgullosa de lo que quedó”.

Aprendió defensa personal y de armas

“Te voy a decir, la verdad estaba contra reloj, tuve como tres semanas para prepararme físicamente para el personaje, al principio las peleas fueron bastante básicas, pero el entrenamiento nunca paró, fue un entrenamiento constante desde antes hasta que terminamos de grabar la serie, una vez que descubrimos que yo tenía mucha facilidad y altura en mis patadas, las peleas se volvieron más complejas, ya no era yo contra una persona, sino contra tres o cuatro, hubo una proyección a nivel físico de mi personaje y yo como actriz cada vez se tomaban más riesgos, cada vez estaba más al límite, de hecho me lastimé un par de veces porque grabábamos a temperaturas muy bajas en el Ajusco y el cuerpo se enfriaba muy rápido entre toma y toma, pero hoy me siento orgullosa de haberlo intentado y de saber algo más que me sirve para mi día a día, que me sirve para defenderme, aprendí a armar y desarmar una pistola, algo que nunca había tenido la oportunidad”, detalló contenta y entusiasmada por la experiencia.

Como es una serie de acción, la actriz de Ciudad Guzmán Jalisco tuvo que prepararse físicamente y a pesar de que las escenas incluían golpes, peleas y retos físicos, decidió hacerlo casi todo, ella misma.

“Hubo algunas escenas en las que tenía que saltar de un lugar muy alto, no lo hacía yo, lo hacía Valentina mi stunt, había cosas que no sabía hacer y prefería no arriesgarme, siempre aposté estar al límite, al dar lo más, pero sin poner en riesgo mi vida y mi salud, todos los combates los hice yo pero algunas cosas como saltar y eso lo hacía mi doble”.

Ahora pensará mejor qué proyectos tomar

Luego de confesar que el dar vida a Isabela León cambió sus prioridades como actriz, Esmeralda Pimentel está segura de la imagen que quiere mostrar.

“Quiero lanzar la imagen de una mujer más fuerte, más decidida, más poderosa, valiente y ahí estaré, veo difícil regresar a la forma típica de trabajar de los melodramas pero a ver qué pasa, no tengo nada en contra de las telenovelas rosas, siempre he creído que lo importante es el público quien decide y hay que darle diversidad de contenido pero que sea de calidad, no importa que sea la típica telenovela rosa mientras tenga calidad y eso está bien, aunque todo esto termina siendo ficción, uno se cuestiona qué haría yo si hubiera presenciado la muerte de mis padres y las autoridades no me hacen caso, desafortunadamente es una realidad que vivimos todos los mexicano y ahí está, y sí definitivamente después de esto soy otra persona”, puntualizó.