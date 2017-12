Esmeralda Pimentel 'sueña' con actuar en Hollywood

Agencia

Ciudad de México.- La actriz mexicana Esmeralda Pimentel, dijo que aun cuando no le obsesiona la idea de trabajar en la industria cinematográfica de Estados Unidos, es un sueño que está latente, pero si no se concreta no pasa nada.

“Yo creo en mi país, en México, aquí tenemos mucho talento, sólo hay que unirnos y continuar; estoy feliz de cómo se ha ido desenvolviendo mi carrera”, declaró a los medios, informa la agencia Notimex.

Indicó que se siente afortunada por las bendiciones que recibió este año, “no puedo creer que estoy cumpliendo el deseo de trabajar con personas que admiro, que sigo siempre su carrera”.

Este fin de semana se estrenó la película mexicana “Cuando los hijos regresan”, en la que Pimentel participa, y al respecto platicó que es un guión y fotografía de mucha calidad, que representa muy bien a los mexicanos.

Afirmó que la cinta lo tiene todo para que el público vaya, se divierta y la pase bien, pues consideró que para empezar es una historia bien escrita, con un elenco soñado, que la pueden disfrutar desde los grandes hasta los chicos.

“Me parece muy interesante que no sea una comedia de pastelazos, sino romántica; la pareja protagónica es la adulta, toca temas fuertes que nos retratan como sociedad, a muchos nos van a caer muchas pedradas, pero también vamos a reír. Entonces, cuando un filme tiene todos esos elementos piensa que es necesario ir a apoyarlo".

Mencionó que esta cinta tiene suerte de estar en cartelera, pues muchas veces hay algunas que no ven la luz o que se tardan años.

Igualmente narró que lo que siempre busca es estar sana emocional y físicamente practicando yoga, meditación, e intenta que su alimentación sea lo más saludable posible y trata de no dañar al medio ambiente.