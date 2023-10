¡Eso es tan fetch! Película de ‘Chicas Pesadas’ está disponible en Tik Tok

‘Chicas pesadas’ decidió ser tan fetch este 3 de octubre, que a través de su cuenta ‘Mean Girls’ en Tik Tok subió la película completa en 28 partes.

Al ver que la noticia se volvía viral en la plataforma X (antes Twitter), todos los usuarios viajaron a la otra red social sin dudarlo para ver la cinta dirigida por Mark Waters y protagonizada por Lindsey Lohan (Cady Heron).

TikTok just got a little more fetch. Follow us: https://t.co/DThWjTtdqs pic.twitter.com/ZdA82eLOeu