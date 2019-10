Espectadores dejan salas de cine porque no ‘aguantan’ “Joker”

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La película “Joker”, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, ha suscitado controversias en su primer fin de semana desde su estreno alrededor del mundo, con fanáticos abandonando los cines y comentarios de que era demasiado inquietante y provocadora.

De acuerdo con información de Infobae y redes sociales, la película sobre el supervillano batió los récords de taquilla, pero no todas fueron buenas noticias, con varios comentarios negativos por parte de las audiencias. Muchos han dicho que la película sobre el personaje de Arthur Fleck, que después se transforma en el enemigo más emblemático de Batman, es oscura y ultraviolenta.

“Literalmente abandoné la proyección de ‘Joker’. Demasiado terrorífica la forma en que la película reivindica la violencia armada y los problemas de salud mental”, escribió uno de los fanáticos en Twitter.

Así reaccionó el público a la película “Joker”

Otros han ido aún más lejos, pidiendo que la película sea prohibida en los cines con el argumento de que la misma incita la violencia e incluso podría inspirar un tiroteo masivo.

Un usuario de Twitter que estaba en el lugar escribió: “Mie*** que fue aterrador, como una película en 4D”.

“Acabo de salir de ver #Joker. No he estado tan ansioso en un cine desde ‘GOOD TIME. Viviendo al límite’. Joder, hombre...”, escribió otro usuario.

“Nunca abandoné el cine durante una película, pero con “Joker” estuve a punto de hacerlo... ¡Hubiera salido después de la primera hora si mi esposa me lo hubiera permitido! #NoLoHaganAmigos”, tuiteó otro.

Y también: “¡Me fui del cine durante #Joker. PROHÍBAN ESTA PELÍCULA! ¡Es un enfoque psicológico de la mente! Me parecía bien hasta que se volvió demasiado real... Oh por dios....”.

“Por decisión unánime, los cuatro salimos del cine durante la película ‘Joker’. No he abandonado una sala en años... Nunca me he ido de un cine más incómodo de lo que estoy saliendo ahora de ‘Joker’...”, dijo otro usuario.