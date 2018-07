¡De película! Mujer realiza gran estafa en Hollywood

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los fraudes más grandes en la historia de Hollywood ha sido revelado. Una mujer, de identidad aún desconocida, utilizó a tres de las mujeres más exitosas de Hollywood - Amy Pascal, ex presidenta de Sony Pictures; Kathleen Kennedy, productora de Lucasfilms y Stacey Snider, CEO de 20th Century Fox - para crear una estafa digna de película.

Desde hace dos años, dicha persona se identificó con los nombres de estas productoras para engañar a cineastas, prometiéndoles llevar su trabajo a lo más alto del séptimo arte, difunde la revista Quién, en su portal web.

A través de The Hollywood Reporter, un fotógrafo documentalista que fue víctima, reveló el modus operandi que la mujer utilizó. Siempre comenzaba con un email a título de Pascal, Kennedy o Snider para invitarlos a participar en un proyecto cinematográfico que involucraba viajar a Indonesia.

Después agendaba múltiples llamadas telefónicas para contarles los "detalles del proyecto" y, finalmente, les pedía un pago por gastos de vuelos, hospedaje y viáticos. Ella les reembolsaría luego de vender el resultado a los productores en Hollywood. Hecho que nunca pasó, pues al entregar el dinero, la productora desaparecía del radar.

El fotógrafo, que ofreció su testimonio anónimamente, viajó hasta Yakarta para darse cuenta que perdió 65 mil dólares. No fueron depósitos, sino pedía entrega personal a un extraño para no dejar rastros bancarios. Entonces, cuando las víctimas llegaban a Indonesia, un hombre local pasaba por la suma que la mujer solicitaba en efectivo.

Las productoras, cuyas identidades fueron utilizadas para engañar, contrataron agentes para rastrear a la estafadora. Se cree que la operación tiene aliados, y víctimas también, en Estados Unidos, Europa y Asia. Aunque principalmente, la mujer detrás del engaño utiliza americanos para lograr su cometido. No son únicamente cineastas sino cualquier persona involucrada en alguna actividad relacionada con el cine, ya sean fotógrafos, dobles, consejeros militares, maquillistas o estilistas.

Sherry Lansing de Paramount Pictures y la productora Gigi Pritzker son otros de los personajes utilizados para engañar. A pesar de las investigaciones, aún no se conoce la identidad de la estafadora. The Hollywood Reporter tiene grabaciones de las llamadas con la supuesta productora, pero no hay video, ni imágenes, ni ubicación exacta. Así, su identidad sigue como un misterio y las víctimas sin recuperar su dinero.