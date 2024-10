¿Estará bien? Preocupa drástica pérdida de peso de Christina Aguilera

Muchas celebridades utilizan sus redes sociales para mostrar sus impresionantes pérdidas de peso, sin embargo, uno que otro causa polémica por revelar un cambio verdaderamente radical.

Recientemente, Christina Aguilera ha dejado a sus seguidores preocupados debido a su drástica pérdida de peso, tras publicar un video en Instagram donde muestra una figura visiblemente más delgada.

La cantante de 43 años, visitó el gimnasio Barry's en West Hollywood para celebrar el 25 aniversario de su álbum debut homónimo y promocionar su batido de edición limitada, Genie in a Blender.

En su publicación, Aguilera lucía un ajustado conjunto negro acompañado de botas de cuero hasta los muslos, posando mientras sostenía el batido en el área del gimnasio. Además, en otro momento del video, levantaba una mancuerna frente a un cartel iluminado de Barry's WeHo.

Varios fans expresaron preocupación, insinuando que la pérdida de peso podría no ser el resultado de una rutina de ejercicios, sino de una tendencia alimentaria poco saludable que algunas celebridades siguen.

“Promoviendo un gimnasio cuando la razón por la que se puso tan flaca no tiene nada que ver con el ejercicio”, comentaron usuarios en Instagram.

“No creo que haga ejercicio. Simplemente no come”.

Otros sugirieron que la artista podría estar utilizando medicamentos como Ozempic, un fármaco de moda en Hollywood para la pérdida de peso.

Los rumores sobre el uso de Ozempic comenzaron a circular en mayo, cuando Aguilera se presentó visiblemente más delgada durante un concierto en México. Sin embargo, la cantante ha rechazado las especulaciones sobre su pérdida de peso en entrevistas recientes.

En agosto, durante una charla con la revista Glamour, la intérprete de ‘CandyMan’ afirmó que ya no le afectan las opiniones de los demás sobre su cuerpo.