Estas son las 5 famosas que tuvieron la dicha de ser mamás este 2022

Durante este año 2022, cinco celebridades tuvieron la dicha de ser mamás y sus fans fueron testigos de la nueva y tierna etapa, ya que Evaluna Montaner, Kylie Jenner, Jennifer Lawrence, Rihanna y hasta Mon Laferte, compartieron a través de sus redes sociales su nueva experiencia.

Eva Luna Montaner

Evaluna con su esposo, el cantante Camilo | Foto: Instagram

La hija del cantante Ricardo Montaner, Evaluna; durante este 2022 tuvo la dicha de darle la bienvenida a su primogénita, a quién nombro ‘Índigo’, junto a su esposo, el colombiano Camilo; indicando en sus redes sociales que tuvieron una niña muy ‘feliz y curiosa’.

Una de sus primeras registradas tras su nacimiento fueron las siguientes:

"Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa", escribió el cantante de "Vida de rico" y "Ropa Cara" en una publicación de Instagram en la que compartieron fotos del parto y de las piernas de la bebé.

El artista colombiano, que también publicó un video tocando una canción a su hija con la guitarra, agradeció a su esposa y dijo que es "la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta".

Asimismo, ante la alegría compartida, agradecieron por los mensajes y oraciones de sus seguidores.

Evaluna con su primer hija Indigo | Foto: Instagram

Kylie Jenner

Kylie Jenner | Foto: Instagram

Kylie Jenner tuvo su segundo hijo junto al rapero Travis Scott, y cuando su embarazo de dio a conocer presumió su vientre luciendo pantalón vaquero y camisa blanca anudada bajo el pecho, dejando al descubierto su pancita.

La modelo, con 300 millones de seguidores en Instagram, ha subido a su cuenta esta imagen junto a la frase "Soy mujer", un posado con el que pretende dejar claro que ocultar embarazo es cosa del pasado, rompe estigmas.

Kylie Jenner embarazada por segunda vez | Foto: Instagram

Rihanna

Rihanna embarazada | Foto: Vogue

La cantante barbadense Rihanna y su novio, el rapero estadounidense A$AP Rocky debutaron como padres el 13 de mayo en Los Ángeles; la pareja dio a conocer su relación a finales de 2020 y este pasado mes de enero revelaron que estaban esperando un hijo en una sesión de fotos en Nueva York.

La revista "People" aseguró en su momento que ambos, de 34 años, estaban muy emocionados de ser padres. Rihanna compartió por primera vez un video de su bebé con duración de 45 segundos divulgado el sábado en TikTok, el cual registró 11,5 millones de visitas y 3,4 millones de "Me gusta" en sus primeros minutos.

Hijo de Rihanna | Foto: Instagram

Mon Laferte

Mon Laferte embarazada y su primera foto con bebé | Foto: Instagram

"¡Soy la más feliz del planeta! ¡Soy mamá!", aseguró en febrero en redes sociales, llena de alegría, la cantante chilena, naturalizada mexicana, Mon Laferte al compartir una foto con su hijo Joel, y aprovechó para hablar de cómo ha sido la agotadora experiencia de convertirse en madre.

"Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel ¡pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7 así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, ¡pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas, el otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes", escribió la cantante chilena.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence | Foto: Getty Images

Fue durante el inicio del 2022, una de las actrices consentidas, Jennifer Lawrence, daba la noticia de su debut como mamá junto a Cooke Maroney, director de una galería de arte con quien se casó en el 2019.

En diciembre del 2021 mostró su embarazo en la alfombra roja del estreno de la producción "No miren arriba", de Netflix. Allí lució su estado con un vestido largo y dorado de la firma de lujo Dior.

Lawrence reveló que perdió varios embarazos antes de convertirse en madre por primera vez; la actriz se mantiene alejada de las redes sociales.

Con información de El Universal