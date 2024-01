Estas son las 7 relaciones laborales más tóxicas de Hollywood

Las estrellas de Hollywood no se salvan de las relaciones tóxicas en el trabajo, algunos llegan a odiarse al punto de que su mala relación causa el fracaso de la película en la que trabajaron o son profesionales y sacan adelante el proyecto del director sin importar los cientos de choques entre ellos.

Es por esto, que presentamos siete coprotagonistas que a pesar de detestarse y evitar cualquier contacto, lograron terminar su trabajo como los actores de renombre que son.

Julia Roberts y Nick Nolte

Si juntaran a estas dos estrellas en la actualidad se sentiría bastante atípica. Sin embargo, en los 90, tanto Nolte como Roberts tenían mucho sex appeal y eran jóvenes y bellos.

Los dos protagonizaron ‘I Love Trouble’ o ‘Uno Contra Otro’, por su título en español, una comedia romántica cuyo título queda como anillo al dedo para el drama que se vivió tras bambalinas.

Julia Roberts y Nick Nolte. (Foto: Buena Vista Pictures)

En 1994, año en que salió el filme, Los Angeles Times publicó un artículo sobre los constantes roces entre ambas estrellas, en donde aseguraban que Roberts estaba harta del machismo de Nolte, por lo que empezó a insultarlo entre escenas.

Él, en respuesta, se comportó cada vez más grosero.

"Desde el momento en que lo conocí, nos hicimos la vida de cuadritos y nos irritamos mutuamente. A veces (Nick) puede ser encantador y muy agradable, también puede ser completamente repugnante. Me odiará por decir esto, pero parece que hace todo lo posible por caer mal" , dijo Roberts en aquel artículo.

Apenas en 2022, Insider le preguntó a Nolte sobre la supuesta tensión entre ambos durante el rodaje del filme, que con el tiempo se convirtió en un clásico del género. Los roces entre los dos llegaron al grado de que, cuando grababan sus escenas, lo hacían frente a un stand-in (doble) del otro para no verse las caras.

"Fue absurdo lo que pasamos. Fue en parte culpa mía y un poco de ella. Julia recién se había casado cuando hicimos la cinta. Fue una de esas cosas en las que simplemente abordé mal todo el asunto" , reconoció el actor.

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

Una de las enemistades más famosas del espectáculo, sin duda, es la de estas protagonistas de la serie Sex and The City, quienes, pese a sus constantes roces en el set, lograron convencernos episodio tras episodio que eran mejores amigas.

La realidad es que ambas no se soportaban fuera del show.

Los primeros indicios oficiales de que existían choques entre las dos llegaron a mediados de la década pasada, cuando Cattrall se negó a participar en una tercera película de Sex and the City.

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker. (Foto: Bryan Bedder/Getty Images)

Una lucha creada por los medios, hizo que Parker tuiteara sobre la situación, algo que molestó a su colega.

"Realmente creo que podría haber sido más amable. No sé cuál es su problema, nunca lo he sabido" , le dijo Cattrall a Piers Morgan en su programa Life Stories.

Y la verdad es que los rumores de que ambas se caían mal datan desde el inicio de la serie, aunque las dos siempre lo negaron.

Las cosas subieron de nivel en 2018, cuando Sarah le ofreció sus condolencias a Kim tras la muerte de su hermano, a lo que ésta contestó en Instagram: "No necesito tu amor o apoyo en este momento. No eres mi familia. No eres mi amiga".

Aún así, Parker siguió diciendo que no había problemas entre las dos.

Finalmente, en 2021, Parker reunió a sus antiguas coprotagonistas de Sex and The City para una serie de continuación.

A todas excepto a Cattrall, quien declinó la oferta ante el asombro de miles de fanáticos, quienes criticaron duramente los primeros episodios, aunque con el tiempo le dieron su amor a la secuela.

Y como esto es Hollywood, fue cuestión de tiempo para que Cattrall finalmente hiciera un cameo en la segunda temporada de And Just Like That., como si nada hubiera pasado.

Ryan Gosling y Rachel McAdams

‘Diario de una Pasión’ es una de las películas románticas favoritas del público: intensa, dramática, pasional y llena de conflictos.

Justo como la relación de sus dos protagonistas durante el rodaje.

El resultado del filme en taquilla, con la crítica y el público, lanzó a los dos actores al estrellato mundial y cimentó sus carreras, pero dejó un mal sabor de boca entre Ryan y Rachel que los persiguió varios años.

En el décimo aniversario de la cinta, en 2014, el director Nick Cassavetes reveló los problemas que existieron tras bambalinas.

Rachel McAdams y Ryan Gosling. (Foto: Getty Images)

Dijo que los roces entre ambos actores llegaron al grado que, un día, Ryan pidió que sacaran del set a Rachel.

"No se estaban llevando nada bien. Un día, Ryan se me acercó en medio de una escena y me dijo: '¿podrías sacarla de aquí y traer a otra actriz para que lea la escena conmigo?'. No puedo trabajar con ella, simplemente no puedo. No me está ayudando en nada" , aseguró Nick que le dijo el actor en aquel momento.

Afortunadamente, según el director, luego de que ambos se gritaran en una reunión privada con los productores y sacaran sus tensiones, finalmente pudieron trabajar muy bien el resto de la película.

"Creo que Ryan la terminó respetando por defender a su personaje, mientras que Rachel estaba feliz de poder sacar su frustración a los cuatro vientos" , reflexionó Cassavetes.

Tras su odio en el set y la posterior reconciliación laboral, Ryan y Rachel comenzaron una relación amorosa en la vida real que duró de 2005 a 2007.

Patrick Swayze y Jennifer Grey

Un caso similar al de Ryan Gosling y Rachel McAdams, en donde los protagonistas se llevan muy, muy mal en la vida real y esa relación amor-odio se transmite a la perfección para sus personajes en la película.

En este caso, nos referimos a las estrellas de Baile Caliente, un clásico de los 80 querido por miles.

Los problemas entre Swayze y Grey ya venían de tiempo atrás, especialmente cuando trabajaron juntos en la cinta Red Dawn, en 1984.

"Patrick nos gastaba bromas a todos en esa película, se sentía el jefe. Era machista y yo no podía soportarlo" , reconoció Grey en una entrevista con The View.

Jennifer Grey y Patrick Swayze. (Foto: Getty Images)

Después cuando le dijeron que lo querían para que protagonizara con ella Baile Caliente, ella trató de detener su contratación.

Swayze, por su parte, habló de su relación tan tensa con Grey en su exitosa biografía, "The Time of My Life", donde señaló los diversos cambios en el guión que la actriz quiso hacer en Baile Caliente y cómo arruinaba tomas una y otra vez.

Por si fuera poco, Swayze no quería que sus personajes terminaran juntos al final.

"(Jennifer) Parecía alguien particularmente emocional, a veces rompía a llorar si alguien la criticaba. Otras veces, se ponía de mal humor sin ningún motivo, obligándonos a repetir escenas una y otra vez cuando ella empezaba a reír de la nada. Yo no tenía mucha paciencia para hacer múltiples tomas" , escribió el actor.

En varias ocasiones, Grey criticó la rudeza con la que Patrick la cargaba en ciertas escenas, el perfeccionismo del actor y que siempre estaba de mal humor por una lesión al bailar.

Eventualmente, las estrellas hicieron las paces y aceptaron que esos problemas tras bambalinas ayudaron mucho a la sexy tensión entre Johnny y Baby, sus personajes en la película.

David Duchovny y Gillian Anderson

Nos engañaron durante 11 temporadas: Mulder y Scully no se amaban tanto como creíamos después de todo.

En la pantalla de The X-Files, como en los casos antes abordados en este artículo, ambos personajes tenían una clara tensión en algunos episodios, compartían escenas de gritos mutuos y el trato no era el mejor.

Pero muy detrás de todo, Mulder y Scully estaban enamorados, y eventualmente hasta tuvieron un hijo juntos.

David Duchovny y Gillian Anderson. (Foto: Everett Collection-Entertainment Weekly)

Los problemas aquí, según han contado ambos actores, se debieron a que estaban juntos por largos periodos de tiempo, en este caso años, y como en todas las relaciones, el tiempo siempre hace de las suyas. Como una pareja: a veces se peleaban por tonterías.

"Solíamos discutir por nada. No podíamos soportar vernos el uno al otro" , le dijo Duchovny a la revista Metro en 2008.

Aunque no siempre tuvieron roces, no ayudaba el hecho de que, en las primeras temporadas, David cobraba el doble de salario que Gillian y que la actriz era obligada a caminar siempre detrás de Mulder en las escenas y promocionales.

Con el paso del tiempo, la actriz alzó la voz y la producción terminó siendo equitativa con ambos.

"Definitivamente hubo períodos en los que nos odiábamos. 'Odio' es una palabra demasiado fuerte. Digamos que no hablamos durante largos períodos de tiempo. Fue intenso y ambos fuimos un dolor de cabeza el uno para el otro en varios momentos" , reconoció Gillian a The Guardian.

La serie terminó su novena temporada en 2002, pero gracias a que los dos histriones limaron asperezas y mantuvieron su profesionalismo y amistad ante todo, posteriormente regresaron para una película (Quiero Creer, 2008), y dos temporadas modernas de The X-Files, en 2016 y 2018.

Vin Diesel y Dwayne Johnson

Todo comenzó durante el rodaje de Rápidos y Furiosos 8, en 2017, cuando La Roca decidió ventilar sus problemas tras bambalinas en redes sociales, con un largo post en Instagram dirigido, supuestamente, a Diesel, líder de la franquicia.

"Algunos tipos se comportan como hombres valientes y verdaderos profesionales, mientras que otros no", escribió Johnson en aquella ocasión. "Cuando veas esta película el próximo mes de abril y parezca que no estoy actuando en algunas de estas escenas y mi sangre está hirviendo, ¡tienes razón!".

Vin Diesel y Dwayne Johnson. (Foto: SensaCine México)

Luego, cuando la cinta finalmente se estrenó volvió a publicar mensajes extraños, agradeciendo a prácticamente todo el equipo y reparto de la película. Excepto a Diesel.

Ese mismo año, Diesel habló del problema con USA Today: "No creo que el mundo se dé cuenta de lo cercanos que somos, de una manera extraña. Algunas cosas pueden estar exageradas. No creo que esa fuera su intención. En mi casa, él es el tío Dwayne" .

Sin embargo, pasaban los años y los dos parecían seguir molestos.

Pese a que La Roca hizo un spin-off de su personaje en la franquicia, Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, después se alejó de la saga para bien.

Hasta que en la última entrega de la serie, Fast X (2023), Johnson hizo un cameo al final de la película que nadie se esperaba, confirmando de una vez por todas que ambos ya eran "amigos" de nuevo.

Dustin Hoffman y Meryl Streep

Terminamos nuestro conteo con un clásico de clásicos.

Y no sólo nos referimos a la película en que ambas leyendas del cine trabajaron: la magnífica 'Kramer vs. Kramer', sino a los problemas a los que ambos se enfrentaron durante su rodaje y que, con el paso de los años, sólo han generado más misticismo alrededor de esta épica cinta ganadora de cinco premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, en 1979.

Otro de esos casos en los que las tensiones fuera de cámara ayudan bastante a los personajes que dan vida: una pareja de divorciados cuyas acciones y diferentes puntos de vista sobre la paternidad tienen un fuerte impacto en su hijo pequeño.

Tanto los ayudó al proceso, que Streep y Hoffman ganaron un Óscar por sus roles.

Meryl Streep y Dustin Hoffman. (Foto: Columbia Pictures/Photofest)

Uno de los incidentes más sonados, contados por la propia Streep hace unos años, fue aquel momento en que el escritor y director Robert Benton le aprobó a la actriz hacer unos cambios en el guión.

Hoffman se puso furioso con estos cambios y, de acuerdo con The Telegraph, le dijo:

"Meryl, ¿por qué no sueltas la bandera del feminismo y simplemente actúas la escena?".

En otro artículo para The New York Times, Streep recordó cómo el actor se excedió en varias escenas de abuso físico y emocional.

Es tristemente famosa la anécdota en la que Hoffman, en una de las escenas más recordadas de la película, le da una fuerte cachetada a Streep, algo que ocurrió en la vida real.

"Esta fue mi primera película, y esa era mi primera toma y escena en mi primera película. Él simplemente me dio una cachetada con todas sus fuerzas. Y lo ves (mi sorpresa) en la película. Fue sobrepasarse" , recordó Streep a NYT. Y parece que, hasta la fecha, la actriz no perdona a su coprotagonista.

En un episodio de Watch What Happens Live de Andy Cohen, cuando jugaba "Marry, Shag, Kill", Streep dijo que quisiera "matar" a Dustin sin duda alguna.

Con información de Reforma