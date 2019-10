Este es el candente video que Harry Styles grabó en Cancún (video)

Agencia

CANCÚN.- Hace poco Harry Styles llegó a Cancún a grabar su nuevo videoclip en la Colonia Lombardo Toledano, hoy los esfuerzos de ese trabajo han dado sus frutos, el cantante presentó su tema ‘Lights up’.

De acuerdo a La Vanguardia, con mucho misterio y tras publicarlo de manera oficial, el cantante Harry ya tiene listo un nuevo single. El actor publicó hace unos días en las redes sociales la palabra “Do”, lo que provocó un terremoto en Twitter, siendo la primera pista de que había un nuevo disco en camino, recordemos que el ex One Direction tiene millones de admiradoras en todo el mundo.

Pero se encendieron las alarmas cuando el artista publicó en Twitter “¿Qué significa Do you know who are you?”

El británico estrenó su primer álbum hace dos años, y aunque ha querido orientar su carrera como actor, sus fans siguen queriendo conocer nuevas canciones de su ídolo. El rodaje del esperado videoclip tuvo lugar a finales de agosto en la colonia popular de Cancún e inmediatamente provocó una ola de especulaciones sobre si era una película, un anuncio y lo que finalmente terminó siendo: un videoclip.