¡Cersei y Tyrion Lannister firman la paz!

Alejandro Vizzuett Díaz

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Cersei y Tyrion Lannister, personajes de Game of Thrones, detuvieron durante unos instantes sus conspiraciones para aceptar un mensaje de respeto llevado por una figura de Plaza Sésamo, Elmo.

En un spot realizado por HBO y Plaza Sésamo, los hermanos Lannister, interpretados por Lena Headey y Peter Dinklage, sostienen una discusión hasta que Elmo, vestido con una armadura medieval, aparece para congraciarlos.

"Elmo piensa que ustedes dos necesitan respetarse mutuamente. Cuando Elmo tiene un problema con sus amigos, como Abby o el Monstruo Comegalletas, Elmo no se enoja. Elmo escucha y aprende de lo que ellos tienen que decir", les dice.

Tanto Cersei como Tyrion acceden a intentar una alianza y proponen un brindis por su nueva amistad con el personaje animado.

El video causó varias reacciones en las redes sociales, sobretodo comentarios de ternura y de risa, varios de ellos aludiendo a que ahora es Elmo el favorito para conseguir el Trono de Hierro.

Respect brings us together, and if anyone can convince @GameOfThrones's Cersei and Tyrion to get along, a familiar furry red friend might just be the one. #RespectIsComing #RespectBringsUsTogether pic.twitter.com/4i94lU6YIh