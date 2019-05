Esto es todo lo que Netflix traerá para ti en junio

Agencia

MÉXICO.- ¡Atentos, seguidores de Netflix! La compañía de streaming más importante anunció sus próximos estrenos de películas, series, documentales y programación para niños para el mes de junio del 2019.

Los estrenos se darán paulatinamente del 1 al 30 de junio; a continuación compartimos los nuevos títulos de Netflix y la fecha a partir de la que estarán disponibles.

SERIES

1 de junio

Los 100

5 de junio

Black Mirror – Temporada 5

Happy! – Temporada 2

7 de junio

Historias de San Francisco – Miniserie

Designated Survivor – Temporada 3

3% - Temporada 3

21 de junio

Dark – Temporada 2

The Confession Tapes – Temporada 2

28 de junio

Paquita Salas – Temporada 3

30 de junio

Glee – De la temporada 1 a la 6

Elementary – Temporada 6

Por confirmar

Jessica Jones – Temporada 3

PELÍCULAS

1 de junio

Oh, Ramona

Ghost: La sombra del amor

El señor de los anillos: La comunicad del anillo

Cazafantasmas

7 de junio

Elisa y Marcela

10 de junio

El bebé de Bridget Jones

La chica del tren

14 de junio

Misterio a bordo

19 de junio

Beats

21 de junio

La misma sangre

28 de junio

Shaft

30 de junio

No respires

DOCUMENTALES

1 de junio

La vida en la casa del perro

7 de junio

The chef show

12 de junio

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Matin Scorsese

18 de junio

Adam Devine: Best Time of Our Lives

Bob Lazar: Area 51 & Flying Saucers

27 de junio

Daniel Sosa

NIÑOS Y FAMILIA

1 de junio

Guardianes de la galaxia – Temporada 3

Pokémon: Sol y Luna – Temporada 2

Angry Birds, la película – Temporada 3

3 de junio

Los vigilantes de Malibú: La serie

7 de junio

Pachamama

21 de junio

Go! Vive a tu manera

ANIME

13 de junio

Kakegurui XX

14 de junio

Aggretsuko – Temporada 2

24 de junio

El bosque del piano – Temporada 2

28 de junio

7Seeds

