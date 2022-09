Estos fueron los mejores looks de la alfombra roja de los Emmys 2022

El glamur se apoderó de la alfombra roja de los Emmy, donde la extraordinaria Britt Lower y Elle Fanning con un estilo del Viejo Hollywood desfilaron enfrentando la humedad de Los Angeles.

Lower, de “Severance”, llevaba un vestido con lentejuelas color dorado y guantes largos. El vestido tenía recortes en la parte superior y diminutos tirantes embellecidos.

“Sentía que quería usar algo como del espacio exterior, aprecio las telas... Me encanta”, dijo Lower a The Associated Press.