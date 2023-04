Estos son los famosos que intentaron despedirse de Julián Figueroa

Una de las primeras artistas en llegar a la residencia de Maribel Guardia para darle el pésame tras la muerte de Julián Figueroa fue Olivia Collins, una de las mejores amigas de la actriz, pero no habló con la prensa.

Alrededor de las 13:30 horas, José Manuel Figueroa, acompañado de su pareja Marie Claire, llegó a la casa de Maribel para despedirse de su medio hermano.

"Vamos a ver eso, no sabemos nada. Venimos a ver con Maribel, lo que vaya aconteciendo se lo dirán. No puedo declarar algo que no sabemos. Ahorita salen y ya se les da la información para que no estén especulando", dijo Christian, maquillista de la actriz y cantante.