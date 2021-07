"Estoy lista para la otra", Silvia Pinal ya está fuera del hospital

MÉXICO.- "Estoy lista para otra", así respondió la actriz Silvia Pinal ya desde su casa tras su salida del hospital donde estuvo desde el pasado fin de semana.

Por medio de un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija Sylvia Pasquel, se ve a la diva de la Época de oro del cine mexicano feliz de ser dada de alta y según comenta no fue nada grave su estadía en el hospital.

"Chicos de la prensa, aquí está su diva favorita. Me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó porque luego luego el chisme", dice Pinal en el video de poco menos de un minuto.

"Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y estoy lista para otra", finaliza. En la publicación también se agradece a quienes estuvieron al pendiente de su salud, señalando que "hay diva para rato".