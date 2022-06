“Estoy triste porque perdí”, Amber Heard habla tras juicio contra Depp

Luego que el jurado fallara a favor de Johnny Depp en su demanda por difamación contra su exesposa, quien lo había acusado de abuso, y le otorgó al actor una indemnización de 15 millones de dólares. Amber Heard se pronunció a través de redes sociales asegurando que está triste “porque perdió este caso”.

Asimismo, el jurado falló a favor de la contrademanda presentada por Heard luego que el abogado de Depp calificó sus acusaciones como un engaño y le otorgó a la actriz 2 millones de dólares en indemnización.

A escasos minutos de haber finalizado el juicio Amber Heard compartió un un mensaje donde aceptaba haber perdido la demanda en contra de Depp, debido al poder, la influencia y la influencia del actor.

Amber arremetió en contra del proceso jurídico alegando estar “ decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres” .

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi ex esposo".

"Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habló y habló abiertamente podría ser avergonzada y humillada públicamente” .