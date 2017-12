Estos son los estrenos de HBO para el 2018

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre los más de 100 estrenos que la cadena HBO presentará en 2018 destacó la segunda temporada de la serie sobre el parque futurista Westworld, al igual que los desenlaces de las producciones originales Sr. Ávila y El Negocio, informa el portal Milenio.

Las series

Además presentará por primera ocasión series con reconocidos artistas, entre los cuales llaman la atención The Deuce, drama protagonizado por James Franco; Here and now, sobre una familia interracial; Sharp objects con Amy Adams; la comedia Veep, así como Ballers, con Dwayne Johnson y que trata de varios jugadores de fútbol americano y las personas con quienes se relacionan.

Las películas

El año próximo también podrán ser vistos en este canal largometrajes como La mujer maravilla, La Liga de la Justicia y Star Wars: El último Jedi; por los canales MAX se ofrecerán Moonlight, ganadora del Oscar, y El Jeremías, cinta ganadora del Ariel, entre otras opciones.

Sobre 'Game of Thrones'…

En tanto que para los fanáticos de Game of Thrones, la cadena evalúa cinco ideas de "spin-offs" sobre esta serie que actualmente filma su octava y última temporada, se detalló en un comunicado.

"El universo de programación tan atrapante que tendremos en el 2018, ofrecerá a nuestras audiencias contenidos audaces, innovadores y de gran calidad", comentó el vicepresidente corporativo de Networks HBO Latin America, Gustavo Grossmann.