EU: De Niro en la mira por acusación de hostigamiento laboral

La tarde de ayer, Robert De Niro se hizo presente en un tribunal de Nueva York, para dar inicio a su defensa tras ser acusado por su ex asistente de hostigamiento y sobrecarga laboral.

De acuerdo con Deadline, el ganador de dos premios Oscar, se mostró combativo bajo el interrogatorio de Andrew Macurdy, abogado de su acusadora, Graham Chase Robinson, tachando las acusaciones de ‘tonterías’.

La acusación de Robinson, quien presentó su demanda después de renunciar en 2019, incluye alegaciones de chistes sexuales y la tarea de rascarle la espalda a De Niro como parte de sus responsabilidades.

