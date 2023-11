EU: identifican a ladrona del anillo de compromiso de Lily Collins

La pesadilla para Lily Collins aún le falta mucho por concluir, luego de que la policía de Los Ángeles hiciera pública la información de la mujer que robó sus pertenencias de un hotel spa en West Hollywood, entre los que se encontraba su costoso anillo de compromiso.

De acuerdo con un boletín emitido por el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, identificó a Andreea Catalina Rosca como la perpetradora de la sustracción de artículos de varios como tarjetas de crédito de casilleros en un establecimiento que ofrece el servicio de spa a inicios de octubre y de un estudio de yoga.

Por lo cual, se ha emitido una orden de arresto en su contra hasta dar con su paradero.

Lily Collins Jewel Thief Suspect Identified By Police | Click to read more 👇 https://t.co/n4btEIv7Qo