Meryl Streep es atacada con carteles por caso Weinstein

LOS ÁNGELES.- Carteles con la leyenda “She Knew” sobre el rostro de Meryl Streep han sido captados en varios puntos de Los Ángeles y difundidos a través de redes sociales, después de que se vinculó a la actriz con uno de los escándalos de abuso sexual más importantes de la historia ocurrió este año en Hollywood.

El productor de cine Harvey Weinstein fue señalado de abusar y acosar sexualmente a numerosas celebridades a cambio de protagónicos y oportunidades en la industria del cine, estas denuncias dieron inicio a la campaña #MeToo que se apoderó de redes sociales.

Weinstein tenía amistades y relación con otros famosos como el caso de Ben Affleck, a quien en su momento se le acusó de encubrirlo, así como Quentin Tarantino y Meryl Streep, quienes aseguraron en todo momento no saber nada al respecto de sus actitudes, pese a su cercana relación con el empresario.

Sin embargo, esta semana comenzaron a aparecer en Los Ángeles carteles pegados en parabuses de la ciudad con la imagen de la ganadora del Oscar junto a Weinstein con la leyenda “Ella sabía”, haciendo referencia a que Meryl sí tenía conocimiento de lo que ocurría y nunca lo denunció.

No obstante, la actriz no ha reaccionado ante esta campaña anónima que probablemente sea parte de una iniciativa para seguir demandando los diferentes casos de acoso en Hollywood.

#SheKnew campaign launches, as street artists call out Weinstein and Polanski apologist Meryl Streep.



Posters appeared next to the Hollywood Highland Center, 20th century Fox Studios, and near Meryl Streep's Pasadena home. pic.twitter.com/Do3EoyVGzc