Eugenio Derbez celebra ser jurado de los premios Oscar

Agencia

MÉXICO.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos presentó a Eugenio Derbez como uno de los nuevos miembros de la comunidad que se encarga de votar por los nominados al Oscar.

Junto con el actor, también fueron invitados otros mexicanos como Diana Bracho, María Rojo, Blanca Guerra, Daniel Giménez Cacho y Damián Alcázar.

Con un mensaje en su cuenta de Twitter, Eugenio Derbéz expresó su gratitud y alegría por el nombramiento.

"¡Gracias! ¡Es un gran honor!", escribió el actor.

"¡Gracias por la noticia, mi querido Juan Carlos! ¡Y felicidades a todos!", resaltó.

"Toda mi vida he sido apasionado de la cinematografía y de contar historias. Desde que era niño siempre he visto los Oscar, esperando que un día pudiera ser parte de esa comunidad. Es un honor ser parte de la industria cinematográfica. Gracias @The Academy!", mencionó Eugenio.

My whole life I’ve been passionate about filmmaking and storytelling. I’ve always watched the Academy Awards ever since I was a child, always hoping that one day I’d be a part of that community. It’s an honor to be a part of this film industry. Thank you @TheAcademy! pic.twitter.com/nVpFI7EImj