Por esta razón, la hija de Eugenio Derbez no ve sus películas

MÉXICO.- Durante la entrevista que le ofreció a Andrea Legarreta para el programa Hoy, el mexicano Eugenio Derbez, confesó que cuando tenía 4 años vio a su madre, Doña Silvia Derbez, besar a un hombre que no era su padre, y esto le provocó un gran dolor, y no quiere que Aitana pase por lo mismo, informó el portal Quién.

“Yo habría tenido como la misma edad de Aitana, como 4 años, mi mamá estaba grabando en Televisa una telenovela, y yo me quedé con las muchachas y me acuerdo que pasan en la tele una película de Pedro Infante, y es la primera vez que veo a mi mamá besar a un hombre que no era mi papá, al final en una escena besaba a Pedro Infante, y me traumé, o sea, me puse a llorar y estuve llorando horas, llegó mi mamá del trabajo y (preguntó) ‘por qué llora el niño’, (le dijeron) ‘pues la vio besarse con otro’, y yo: ‘pero por qué besaste a otro hombre que no era mi papá’, y lloraba y lloraba”, relató.

Acto seguido, reveló que, gracias a este suceso, es que su hija menor no ha visto el último de sus proyectos. “Por eso mismo dije, no, mejor que no vea Overboard (¡Hombre al agua!).

Por otra parte, el también productor reveló que estas fiestas decembrinas las celebrará de la siguiente manera: el 24 junto a casi todos sus hijos, pues duda que José Eduardo esté con él y sus hermanos en esa fecha, y el 31 ya cada uno lo festejará por separado.