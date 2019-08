Eugenio Derbez quiere doblar la voz de El Guasón

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El doblaje de películas es un factor crucial para el éxito de una película, especialmente en América Latina, por lo que la elección de actores o youtubers es casi tan importante como la de los protagonistas.

Uno de los actores mexicanos que ha tenido varios personajes dentro del doblaje es Eugenio Derbez, quien a lo largo de su carrera ha dado vida a varios personajes secundarios en diversas películas animadas.

De acuerdo con información de Tomatazos, el actor mexicano ha expresado su deseo de entrar en el mundo de los superhéroes, evidentemente dentro del mundo del doblaje y en especial, ser la voz en español de uno de los villanos icónicos del universo DC: nada más ni nada menos que el Guasón.

“Se me antoja hacer un villano, así como de alguna película de superhéroes. Hubiera matado por ser el Guasón. Me hubiera encantado hacerlo. Se me hace un reto actoral espectacular. Se me hubiera antojado mucho hacerlo”, afirmó al canal Fuera de Foco.

Derbez ya no es un amateur en el tema y ha tenido la oportunidad de laborar en filmes de tres importantes estudios de animación: Disney, dónde dobló a Mushu en la cinta Mulán; con Dreamworks hizo el doblaje de Burro en Shrek. Y en fechas recientes ha colaborado con Illumination con la cinta La Vida Secreta de tus Mascotas, con villano Snowball.

El villano más reconocido de Ciudad Gótica ha sido interpretado por el actor de doblaje Rubén León Pacheco, quien desde los años 90 y hasta el 2017 prestó su voz en el marco de las series animadas del personaje de Batman, siendo de gran gusto para los fans.

Otro que ha doblado al enemigo de Batman es Pepe Toño Macías, quien prestó su voz para la cinta del director Christopher Nolan, donde dobló la voz al mismísimo Heath Ledger.

La siguiente cinta a estrenarse sobre el villano de Ciudad Gótica es Joker, con Joaquin Phoenix, Robert De Niro y Todd Phillips a la cabeza del proyecto como director.

Por su parte, Eugenio Derbez todavía tendría la posibilidad de ver realizado su sueño si lo escogieran para ser el nuevo Joker en su versión en español para la película de Phillips.