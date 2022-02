Eurovisión cancela la participación de Rusia en su Festival de la Canción

La Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés) dice que no se le permitirá a Rusia participar este año en el Festival de la Canción de Eurovisión.

La alianza de organizaciones de medios de servicio público dijo en un comunicado el viernes que, dada la crisis sin precedentes en Ucrania, la inclusión de un participante ruso “desprestigiaría” la competencia.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq