¡Wow! Eva Longoria recibirá su estrella en el Paseo de la Fama

ESTADOS UNIDOS.- La actriz y productora Eva Longoria recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el próximo 16 de abril, anunciaron voceros de la Cámara de Comercio de Hollywood.

La estrella que le reconocerá sus trabajos en la televisión, en especial por la serie Amas de casa desesperadas, será la número 2633 en ser entregada en la más afamada acera en el mundo, y estará muy cerca del teatro Chino de Hollywood.

Longoria es una de las estrellas y directoras de televisión más populares de Hollywood. Encarna a la mujer que trabaja duro en su oficio y al mismo tiempo se involucra en asuntos mundiales, afirmó la productora de la ceremonia Ana Martínez.

"Estamos orgullosos de agregar a esta popular actriz en nuestro histórico Paseo de la Fama", añadió. Eva Longoria fue nominada al Globo de Oro, Screen Actors Guild y actriz ganadora del premio ALMA, productora, directora, empresaria, filántropa y actriz de Amas de casa desesperadas.

La actriz coprotagoniza Overboard junto a Anna Faris y Eugenio Derbez, y además tiene otros dos largometrajes, Dog Days y All-Star Weekend, que se estrenarán este año.

El año pasado actuó junto a Demián Bichir en el Lowriders, que analiza las vidas de entusiastas de la cultura low-riding en las comunidades latinas de Los Ángeles.

Longoria interpretó a Gabrielle Solís en la exitosa serie de ABC y en la serie ganadora de tres Globos de Oro Amas de casa desesperadas, que funcionó durante ocho temporadas, y fue el programa más popular en su presentación demográfica en 208 países con una audiencia de 120 millones de espectadores.

Longoria dirige y produce la serie de comedia nominada al Premio Emmy "Black-ish", protagonizada por Tracee Ellis Ross; The Mick, de FOX, protagonizada por Kaitlin Olson y nominada al Globo de Oro; Jane the Virgin, protagonizada por Gina Rodriguez, y la nueva serie de FOX "LA to Vegas", protagonizada por Dylan McDermott.

Con información del portal Milenio.