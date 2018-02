Eva Longoria 'presume' su embarazo de seis meses

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Durante su embarazo, la actriz Eva Longoria se ha mostrado activa en sus redes sociales en los últimos meses desde que anunció su embarazo, pero pocas veces ha dejado ver su 'baby bump', pues solo en algunos eventos públicos ha posado con su pancita.

El día de ayer causó sensación en su llegada a los 'Costume Designers Guild Awards', galardones que reconocen el talento en las creaciones de vestuario para películas y series de televisión.

Ahí la actriz de cine y televisión portó un vestido rosa satinado estilo lencería, combinado con un saco largo, del mismo material y tono.

Uno de los momentos importantes a resaltar fue cuando posó para una foto con la actriz Kerry Washington, con quien se dice, hará un proyecto próximamente, así como con la también actriz Gina Rodríguez. En su cuenta de Instagram, Kerry escribió que ese bebé va a tener muchas tías.

Eva y Pepe Bastón comenzaron su relación en 2013. Incluso, el año pasado ella dio una entrevista a Access Hollywood en la que contó su historia de amor: "Lo nuestro fue amor a segunda vista. Nos presentó un amigo en común y solamente nos saludamos, pero seis meses después el mismo amigo volvió a reunirnos y yo le pregunté: '¿Pero quién es ese?'. Me dijo que ya me lo había presentado, pero yo no me acordaba y eso que pensaba que era el hombre más atractivo con el que me había encontrado en toda mi vida... Todo es cuestión de que sea el momento adecuado, son cosas del universo y del destino", afirmó la intérprete de 'Desperate Housewives'.

Dos años después, en diciembre de 2015 se comprometieron en Dubai, y más tarde, en mayo de 2016 Eva Longoria y Pepe Bastón se dieron el 'sí' en Valle Bravo. Pero hoy no nada más celebran el amor que se tienen uno al otro, ya que la feliz pareja está esperando su primer bebé. Se dice que es niño y aunque es el primer hijo de la actriz, Bastón ya tiene otros cuatro de su ex esposa Natalia Esperón: Mariana, Natalia, Sebastián y José Antonio Bastón.

Por último, es importante decir que esta celebridad ha estado muy activa en cuanto a las diversas causas sociales que se han suscitado en Hollywood como el movimiento Time's up y #Metoo.

Con información del portal Quién