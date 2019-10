Evacuan la casa de Kate del Castillo por incendios en California

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Kate del Castillo fue una de las miles de personas afectadas por los terribles incendios que llevaron a declarar la emergencia en todo el estado de California, en Estados Unidos.

De acuerdo a Infobae, a través de Instagram stories la estrella mexicana reveló que su casa fue una de las evacuadas. Kate explicó hace unas horas que ella estaba llegando de trabajar en Atlanta, pero se enteró de lo grave de la situación.

Comentó que ella vive muy cerca del Getty Center en Los Ángeles, una de las zonas afectadas. “Nos tuvieron que evacuar. Gracias a Dios estaba una amiga conmigo que pudo sacar a mi perrita. Es preocupante lo que está pasando”, señaló.

En los clips, Kate aprovechó para agradecer al departamento de bomberos de Los Ángeles, “que han hecho un trabajo increíble. Pronto estaré ahí y espero que estén muy bien", finalizó.

El fuego en California comenzó el pasado miércoles por la noche y para el domingo apenas se le había contenido un 10%, pues las condiciones climáticas en la región propiciaron que se propagara.

Justo el domingo se ordenó la evacuación de 180.000 personas en el norte de San Francisco, pues en ese lugar las llamas ya habían arrasado con más de 12.000 hectáreas..

“Esto es definitivamente un evento que estamos llamando histórico y extremo. Lo que lo hace realmente especial es la cantidad de tiempo que estos vientos van a mantenerse”, explicó David King, del Servicio Nacional del Meteorología de la oficina de Monterrey.

El lunes por la madrugada un nuevo incendio afectó una de las zonas más lujosas de Los Ángeles, la cercana al museo The Getty Center, por lo que unos 10.000 residentes de la zona tuvieron que abandonar sus viviendas, que se encuentran entre las más costosas de la ciudad.

Precisamente en esa zona es donde Kate explicó que tiene su casa y por eso resultó afectada.

Del Castillo continúa desarrollando su labor en Estados Unidos, país al que se mudó hace años después de hacer cine y tv en México.

Después del escándalo que enfrentó por haberse encontrado con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, Kate declaró que se siente estereotipada.

“Lo único que sé es que estoy feliz en EEUU; me abrieron los brazos para tener una vida mejor, por eso estoy aquí. Porque desafortunadamente, en primer lugar no deberíamos que salir de nuestros países, porque deberíamos tener las mismas oportunidades en nuestros países, y desafortunadamente, en México eso no sucede. Vine a tener una mejor carrera, una mejor vida”, explicó en una entrevista con la NBC en la que también señaló:

“Como actriz me siento estereotipada todo el tiempo. Necesitamos detener ser el estereotipo; leo muchos personajes y seguimos haciendo a la prostituta o a la sirvienta”.