Evalúan de nuevo a los cines: no son de alto riesgo, afirma la mesa de salud

Ciudad de México.- Tras analizar nuevamente el nivel de riesgo de contagio de Covid-19 en cines y casinos, la mesa de Salud ampliada de Jalisco determinó procedente la reapertura de ambos giros.

Originalmente tanto cines como casinos estaban considerados, según el tablero, en un riesgo alto, por lo que debían permanecer cerrados.



"Lo que pidieron es que se permitiera presentar argumentación técnica porque ellos pensaban que estaban en riesgo moderado; la mesa de Salud procesó la información y efectivamente rectificó sus evaluaciones tanto para cines como para casinos", comentó.



Los argumentos técnicos presentados y que valieron para bajar su puntuación de 19 a 14 es que sí tienen ventilación natural, además de poder implementar mecanismos para que, a la mitad de la función, puedan abrirse a las puertas para que ingrese aire.

También, agregó el funcionario estatal, se comprobó que al "clausurar" una fila de asientos, la distancia entre personas es mayor a un metro y medio, y durante la función no se habla.



"Solo se permiten dos personas juntas y luego se dejan butacas libres, demostraron que no hay interacción porque las personas están sentadas y no hablan durante la función por lo que no hay posibilidad de que haya gotículas en el ambiente y eso mejoró su calificación".



En un primer análisis se pensó que la gente que acudía al cine lo hacía en transporte público, considerado un factor de riesgo, pero los gerentes de las principales cadenas demostraron que la mayoría de sus clientes llegan en vehículos particulares.



Guzmán refirió que el 80 por ciento de los cines está en plazas comerciales y deberán acatar la medida de abrir, exclusivamente, de lunes a viernes.



Con esta reactivación, precisó, se salvaron al menos 5 mil empleos, pues para las cadenas ya era imposible mantener la nómina y estaban a punto de despedir a la mitad de sus trabajadores.



Respecto a los casinos, agregó Guzmán, se estarán haciendo revisiones junto con los municipios para iniciar con las aperturas una vez que se dé el visto bueno a la implementación de los protocolos.