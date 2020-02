Evanescence vuelve a México en el festival Pulso GNP 2020

Querétaro.- Evanescence será una de las bandas que estarán presentes en la tercera edición del festival Pulso GNP 2020.

La banda conformada por Amy Lee, Tim McCord, Jen Majura, Troy McLawhorn y Will Hunt, anunciaron el 16 de febrero, su regreso a México para encabezar el festival Pulso GNP en Querétaro.

Our new video for “The Chain” comes out Thursday! In the meantime, see a sneak preview only on @Spotify Premium. Just play the track on your phone to see exclusive clips.https://t.co/8dQCdqfm5m pic.twitter.com/iLMR7bfaMS — Evanescence (@evanescence) January 7, 2020

En el cartel del evento también destaca la asistencia de Los Fabulosos Cadillacs y la presentación de los belgas 2ManyDJs, Cold War Kids y Enjambre, entre otras agrupaciones. La preventa de los boletos para el evento ya esta disponible en, mientras que la venta al público en general será el 19 de febrero.

MEXICO! We promised we’d be back, and here we come. See us at @pulsognp the 30th of May! Tickets go on sale Feb 19th. #PulsoGNP20 pic.twitter.com/J0NDJNvZze — Evanescence (@evanescence) February 16, 2020

Pulso GNP 2020 se celebrará el se llevó a cabo el 2018 y contó con artistas como Zoé, MGMT, The Vaccines y Café Tacvba. Mientras que en el 2019, las bandas estelares fueron Caifanes, Interpol, Los Auténticos Decadentes y Mon Laferte.

También te puede interesar: Regresa 'El Lago de los Cisnes' al Teatro de Cancún

Recordemos que el 4 de diciembre del 2019 anunciaron su nueva canción "The Chain", la cual fue incluida en el famoso videojuego de Xbox Gears 5. El video del tema fue lanzado el 9 de enero del 2020 y las reacciones de sus fans fueron positivas. Además el 22 de enero subieron una foto para anunciar que ya se encuentran trabajando en su sexto álbum de estudio.

Laughing PRETTY DAMN HARD at this picture right now! 😂🤘 https://t.co/Ki9HPj5tvR — Evanescence (@evanescence) September 7, 2019

We’ve added “The Chain” music video to our @tunespeak giveaway as a way to get more points! We’re giving away a copy of Gears 5 + Merch.

Enter here: https://t.co/E1zJyHn3wZ pic.twitter.com/mYoIH0fvYn — Evanescence (@evanescence) January 13, 2020

(Con información de El Siglo del Torreón)