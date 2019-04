Evita Pablo Lyle hablar de arresto

Brenda Lizzet Martínez Mendoza

México.-Tras ser arrestado en el aeropuerto de Miami, Pablo Lyle evitó dar declaraciones sobre el incidente de tránsito en el que estuvo involucrado el 31 de marzo.

Durante las filmaciones de la cinta Instrucciones Para Su, este miércoles, indicó que al momento no puede decir nada del tema, por lo que se retiró de una locación al ser cuestionado al respecto.

"No puedo hablar absolutamente nada al respecto, no puedo tocar el tema. Ya habrá alguien encargado de hablar de hablar de eso después, por cuestiones obvias no puedo tocar el tema", dijo.

De acuerdo con testigos, el actor mexicano, conocido por su participación en Mirreyes Contra Godínez iba de pasajero en un automóvil que al intentar dar una vuelta en U se le atravesó otro, durante su trayecto por la carretera Dolphin Expressway.

En ese momento el conductor del otro carro golpeó la ventana del auto en el que venía el artista, quien entonces golpeó con un puño en la cara al hombre y cayó al piso inconsciente, según información de la Policía.

Tras ello, el actor huyó del lugar para seguir al aeropuerto de Miami, pero Pablo Lyle evitó hablar del arresto.

El golpe que recibió el hombre de origen cubano le ocasionó una herida en el cráneo y un derrame de sangre interno, según dice la orden de arresto de Pablo Lyle; la víctima permanece en cuidados intensivos en el Hospital Jackson Memorial.

